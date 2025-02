Sport.quotidiano.net - Football americano. Carpanelli Warriors, pesante ko con i Rhinos

Niente da fare. La parola vittoria, per iallenati da Samuele Rigato, resta un tabù. Dopo il filotto di sconfitte del 2024 – che aveva portato alla retrocessione, prima che la federazione non rivedesse la formula del torneo – la squadra di Rigato riparte con un ko. Allo storico impianto Vigorelli di Milano finisce 38-0 contro i. Fatale, in particolare, la seconda frazione nella quale i Guerrieri riportano un parziale, in negativo, di 24-0. Le altre gare: Frogs Legnano-Dolphins Ancona 20-14; Lions Bergamo-Panthers 10-35. La classifica:Milano, Panthers Parma e Frogs Legnano 1000 (1-0); Dolphins Ancona, Lions Bergamo eBologna 0 (0-1).