Lanazione.it - Fondi sfitti in centro storico, scattano 24 multe per il degrado

Prato, 19 febbraio 2025 – Sono 24 idelin stato diper il quale saranno sanzionati i relativi proprietari. E’ quanto stato accertato dalla polizia municipale da fine gennaio a oggi grazie all’operazione sul decoro decisa dal Comune per migliorare vivibilità e fruibilità dell’area interna alle mura attraverso maggiore presenza della Municipale, anche con l’uso dell’Unità cinofila, e controlli mirati sugli accessi e sui, troppo spesso bisognosi di interventi di manutenzione o caratterizzati da scarsa pulizia delle saracinesche, delle vetrine e degli ingressi. Il totale delle sanzioni ammonta a circa 7mila euro. "Le verifiche sul decoro deida parte della Polizia Municipale continueranno in maniera rigorosa, così come il presidio di piazze e strade con l'ausilio dell'unità cinofila – commenta l'assessore alDiego Blasi – Non si tratta di niente di straordinario, banalmente applichiamo il regolamento di polizia urbana ine rafforziamo alcune azioni.