.com - FolleMente, recensione: l’Inside Out di Paolo Genovese funziona a metà

Leggi su .com

La nostradi, la nuova commedia dicon un cast all-star tra cui Marco Giallini, Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli e Claudio Santamaria: tono e scritturano abbastanza, il finale mucciniano noSe è vero che l’idea alla base diera stata forgiata ben prima dell’arrivo di Inside Out, come lo stessoaveva confermato, quest’ultima commedia del regista romano non può non ricordare a lunghi tratti sia il capolavoro Pixar che alcuni grandi successi passati della filmografia del regista a partire da quel Perfetti Sconosciuti. Come ormai di consueto il cast è all-star (Giallini, Leo, Fogliati, Pandolfi, Puccini, Fanelli, Santamaria, Papaleo, Lastrico, Giannetta) e l’high concept iniziale flirta apertamente con il low concept della messa in scena, in cui si ride abbastanza specialmente nei primi due atti e in cui tono e scrittura non cedono troppo nonostante il finale mucciniano.