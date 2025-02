Ilfattoquotidiano.it - Focolaio di morbillo in Texas, il Wall Street Journal attacca il segretario alla salute Robert Kennedy jr: “Basta con le fandonie no-vax”

Il neo ministro della sanità di Donald Trump deve smetterla con le “anti-vaccini“. Parola del, che ha messo nel mirinojr, convinto no-vax, dopo che undiè scoppiato indove la malattia era considerata estinta da almeno un quarto di secolo. Sono almeno una sessantina i casi diregistrati finora nella zona di White Plains, neloccidentale, per lo più tra bambini non vaccinati: “Abbiamo già pubblicamente espresso il nostro scetticismo sulla nomina di Rfk Jr. Il Senato lo ha confermato. Ora la cosa migliore sarebbe cheinteriorizzasse il fatto che non è più un attivista outsider che deve lanciare colpi bassi per ricevere attenzione”, ha scritto il comitato editoriale del giornale del gruppo di Rupert Murdoch, non certo un sostenitore del fronte democratico.