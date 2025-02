Anteprima24.it - Foce Irno, nuovo esposto-denuncia contro la costruzione di un nuovo albergo

Tempo di lettura: 2 minutiContinua la battagliala realizzazione di unnei pressi delladel fiumea Salerno. Con unfirmato dai consiglieri comunali di minoranza Elisabetta Barone, Roberto Celano, Ciro Giordano, Catello Lambiase, Corrado Naddeo, Claudia Pecoraro, Donato Pessolano, Dante Santoro e Domenico Ventura è stata presentata unaper presunte irregolarità tecniche amministrative e comportamenti illeciti anche di natura erarialela realizzazione nell’ex area della Italcementi del complesso alberghiero. La lettera indirizzata al capo della procura di Salerno Giuseppe Borrelli, ma anche al presidente della Corte Dei Conti, al prefetto e al sindaco fa notare che l’area era stata ceduta con un vincolo di destinarla a Verde e parcheggi: in virtù di questo vincolo chi acquistò il suolo riuscì anche ad usufruire di una serie di agevolazioni in materia fiscale come l’esenzione dall’imposta di registro.