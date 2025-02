Juventusnews24.com - Florentino Juve, arrivano conferme: nuovo obiettivo per l’estate. Contatti già avviati, ecco la possibile cifra per giugno

di RedazionentusNews24perin vista della prossima sessione di calciomercato. I dettagliIl calciomercatoguarda ancora in casa Benfica, non solo per l’Antonio Silva per la difesa mai davvero tramontato. Anche in Portogallo, infatti, sta rimbalzando l’indiscrezione riguardante.Lantus avrebbe messo gli occhi sul centrocampista classe 1999. Il club avrebbe già avviato i primicon il club portoghese per capire i costi dell’operazione, che potrebbero aggirarsi sui 30 milioni di euro.Leggi suntusnews24.com