Fiumicino, ad Aranova torna il carnevale di "Crescere Insieme"

, 19 febbraio 2025-ilditargato. Sabato 22 febbraio dalle 14 via Michele Rosi, per l’evento pedonale, si trasformerà in un grande e coloratissimo set dove poter sfilare mascherati e divertirsi, passando una giornata in allegria. Nave dei Pirati, la Carica dei 101, Nemo. Saranno loro a rendere magico il. Verranno premiati il miglior carro, il miglior gruppo mascherato, la migliore maschera adulto maschile e femminile e la migliore maschera bimbo e bimba.“Anche quest’anno – spiega il direttivo dell’associazione, organizzatrice dell’evento – abbiamo voluto regalare ai nostri concittadini un momento di festa e di partecipazione. Un’occasione per stare in compagnia ritrovandosi e riappropriandosi dei nostri luoghi che a causa della quotidianità finiamo per non vivere.