Ilrestodelcarlino.it - Fissate le date e gli orari. Dodici gare, tutte decisive

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Lega B ha pubblicatoe giorni delle partite dal 32° al 35° turno. La Reggiana giocherà in casa con la Cremonese venerdì 4 aprile alle ore 20.30, nell’anticipo della 32ª giornata. Poi ecco un altro incontro casalingo, quello col Pisa: si gioca sabato 12 aprile alle ore 15. Passiamo al 34° turno: a Pasquetta (lunedì 21 aprile) ecco la trasferta di Brescia alle ore 15. Il poker disi chiude in un altro giorno di festa, ovvero il 25 aprile (un venerdì): alle ore 15 si tornerà a Reggio per ospitare il Cittadella. Il calendario è quasi completo: mancano da ufficializzare solo i giorni edelle ultime tre sfide, ovvero Modena-Reggiana (1° maggio), Reggiana-Spezia (4 maggio) e l’ultima, Juve Stabia-Reggiana (9 maggio). Ricordiamo anche le prossime in ordine cronologico: questo sabato in casa con la Carrarese (ore 15), domenica 2 marzo a Catanzaro (15), venerdì 7 a Cosenza (20.