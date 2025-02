Lanazione.it - Fisioterapia impossibile. Nessuna data per Prato: "Solo Siena o Arezzo"

Laper "la rieducazione motoria" di una spalla fratturata può attendere. O almeno per i tempi del servizio sanitario pubblico nazionale: tempi dilatati, anzi neppure programmabili, nell’area di residenza e comunque dell’Asl Toscana centro, e destinazioni bizzarre per chi non può mettersi alla guida e raggiungere le prestazioni in altre province toscane, quali. "È quanto sto riscontrando da quando l’ortopedico dell’ospedale Santo Stefano, un professionista molto valido, mi ha prescritto la ricetta per dieci sedute diper la spalla – racconta una 57enne pratese – Il 28 dicembre dello scorso anno a causa di un infortunio per un marciapiede dissestato ho riportato la frattura del trochite omerale sinistro. Al secondo controllo all’ospedale Santo Stefano, l’ortopedico mi ha prescritto una ricetta per effettuare la rieducazione motoria individuale compresa valutazione iniziale finale per un totale di 10 sedute.