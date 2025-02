Lanazione.it - Firenze, lotta allo spreco alimentare: in un anno recuperati 345 quintali di pane grazie alla Caritas

Leggi su Lanazione.it

, 19 febbraio 2025 - Nel 2024 sono stati34.500 chili di, 8.800 uova, 79.000 chili di frutta e verdura, 1200 litri di latte e 6.126 chili di pasta: cibo ancora di qualità, che sarebbe andato sprecato e che invece è stato “salvato” e utilizzato per preparare i pasti per le persone più fragili. Sono i risultati del progetto La mensa che viaggia, promosso da Fondazione Solidarietà, che lancia la campagna 2025: all'iniziativa possono contribuire tutti i cittadini con una donazione che permette di coprire i costi del carburante, garantire la manutenzione dei mezzi, migliorare la logistica del recupero e della distribuzione. Ogni mattina tre furgoncini percorrono chilometri per recuperare le eccedenze alimentariMercafir, in negozi e supermercati, mense aziendali o imprese private: il cibo viene portato nelle cucine della Fondazione e serve per preparare 900 pasti al giorno, che vengono distribuiti nelle mense e nelle strutture di accoglienza sul territorio die provincia.