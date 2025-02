Lanazione.it - Firenze, in scena 'Ospiti' al teatro Goldoni

, 18 febbraio 2025 - Un atto unico originale e tragicomico, 14 quadri inframezzati da brani musicali e da stralci di un racconto della scrittrice e poetessa Renata Viganò che scandiscono la strana convivenza tra due personaggi all’apparenza diversi tra loro. “” è lo spettacolo che l’attrice e autrice Carlina Torta e l’attore e pianista Aldo Gentileschi portano insabato 22 e domenica 23 febbraio (ore 20,30) aldi, nell’ambito della stagione 2025 deldelle Donne. Come possono una “anziana” bibliotecaria in pensione, che ha sempre desiderato fare l'attrice, e un “giovane” ex concertista in crisi, che si è reinventato istruttore di ginnastica pur di non affrontare il palcoscenico, condividere lo stesso tetto? Pietro chiede ospitalità a Rita, non avendo alternativa, facendosi mantenere in cambio di una piccola collaborazione domestica.