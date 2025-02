Lanazione.it - Firenze, Fondazione Ant cerca nuovi volontari

, 19 febbraio 2025 -Ant, delegazioneper le sue molteplici attività di raccolta fondi come banchetti nelle piazze, mercatini ed eventi serali per ampliare le occasioni di solidarietà e sostenere il sevizio di assistenza domiciliare gratuita per i malati di tumore e le loro famiglie e i progetti di prevenzione oncologica sul territorio fiorentino. L'invito è rivolto a tutti coloro vogliono fornire un po del proprio tempo a servizio della preziosa missione solidale di Ant. Per diventareo Ant basta poco tempo e si può fare la differenza. La delegazione Fiorentina aspettaper inserirli in un gruppo affiatato, fargli vivere un’esperienza formativa di grande spessore e acquisire competenze preziose che arricchiranno per sempre la persona in un ambiente giovane e dinamico dove aiutare gli altri e dedicarsi al sociale.