Firenze, corso gratuito per riparazione di veicoli e autoarticolati

, 19 febbraio 2025 – Sono aperte le iscrizioni per il"Rip.A.uto: Addetto alladi auto", un'opportunità formativa completamente gratuita rivolta a disoccupati e inattivi. Ilsi terrà apresso l'Istituto Tecnico e Professionale Leonardo Da Vinci, situato in via del Terzolle 91, e avrà una durata complessiva di 900 ore, suddivise tra formazione teorica, orientamento e stage presso aziende del settore. L'inizio delle lezioni è previsto per marzo 2025 e il persi concluderà a novembre dello stesso anno..L'iniziativa, a cura dell’agenzia formativa Formatica in partnership con Over Tech Service Srl e C.A.P. Autolinee Scrl, è finanziata dalla Regione Toscana attraverso il PR FSE+ Toscana 2021-2027. Al termine del, i partecipanti conseguiranno una qualifica professionale di livello 3 EQF, riconosciuta a livello europeo, che consentirà loro di operare nel settore della manutenzione edia motore, con particolare attenzione alle tecnologie meccaniche ed elettromeccaniche più avanzate.