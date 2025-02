Ilrestodelcarlino.it - Finti corrieri trafugano merce per 75mila euro: arrestati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Portomaggiore (Ferrara), 19 febbraio 2025 – Sventata una truffa ad opera di falsi. Nel pomeriggio di martedì 18 febbraio, i carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Portomaggiore hanno arrestato per truffa in concorso e falso materiale due persone di origine campana, in ‘trasferta’ nel Ferrarese. Utilizzando uno schema ormai collaudato, i due hanno contattato telefonicamente un’azienda del portuense, che produce pregiati accessori in pelle per conto di noti marchi italiani, spacciandosi perincaricati del ritiro di alcuni colli. L’appostamento e l’ammissione di colpa I gestori dell’azienda si sono insospettiti ed hanno avvertito i carabinieri, che hanno immediatamente organizzato un appostamento con militari in abiti civili i quali, al momento opportuno, sono intervenuti ed hanno arrestato in flagranza di reato i due uomini, che hanno candidamente ammesso le loro intenzioni truffaldine.