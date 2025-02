Lanazione.it - Finisce nei guai per la droga e viene arrestato

Leggi su Lanazione.it

ROCCASTRADADovevano notificare un’ordine di carcerazione ad un uomo. E i carabinieri della stazione di Roccastrada, incaricati dal giudice del Tribunale di Grosseto, si sono dunque presentati alla porta dell’abitazione. L’uomo però, che nel frattempo aveva beneficiato della sospensione condizionale per un vecchio episodio di furto e spaccio, si era messo di nuovo nei. Ancora una volta per questioni legate allo spaccio di. E’ stato il giudice che aveva deciso che per lui erano finite le attenuanti e che sarebbe dovuto andare in carcere perchè quelle condotte reiterate per questioni legate allanon potevano essere più permesse. L’uomo però non era in casa e dunque la notifica non poteva essergli consegnata: la compagna ai militari ha detto che l’uomo era andato a trovare il padre in un paese del Senese e forse sarebbe stato lontano da casa per alcuni giorni.