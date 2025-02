Iodonna.it - Fine vita, de Pascale: paradossale no a legge nazionale sul tema

Bologna, 19 feb. (askanews) – “E’che chi invoca l’autonomia differenziata poi si opponga a unasul”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de, a margine dell’Assemblea legislativa, commentando le polemiche sul primo caso di suicidio assistito in Lombardia. Leggi anche ›sul, Toscana pioniera: cosa fanno le altre Regioni “L’idea che in venti Regioni italiane si sia costretti a studiare venti sistemi diversi per decidere come si tratta una fase così complessa dellaè inaccettabile – ha sottolineato de-. “E’ uncomplessissimo, che sovrappone questioni molto diverse tra loro, come la dignità, il dolore, le terapie palliative, le condizioni di, le scelte individuali, il rispetto verso lae la malattia”.