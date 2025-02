Lanazione.it - Fine settimana a Casa Bruschi: primo concerto della XX edizione del Festival Musicale Internazionale, spettacolo didattico e visite guidate

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 febbraio 2025 – AllaMuseo Ivan, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, ildarà il via alle celebrazioni per la ventesimadel. Venerdì 21 febbraio alle 21, si terrà il- in esclusiva assoluta per l'Italia - che vedrà protagonisti, dopo il saluto del PresidenteFondazioneLuca Benvenuti, due musicisti pluripremiati nei più importanti concorsi internazionali al mondo: il violinista ucraino Dmytro Udovychenko, vincitore del concorso Regina Elisabetta 2024, e il pianista russo Georgy Tchaidze (in sostituzione di Lukas Geniusas), già vincitore del Honens International Piano Competition e del Top of the World Piano Competition. Eseguiranno musiche di Janaceck, Ravel, Shostakovich e Stankovych.