Filmò due sedicenni sotto la doccia, condannato l'ex schermidore Cassarà

Cambia il reato, ma arriva comunque una condanna per l'exazzurro Andrea. Un anno e quattro mesi. Non per tentata produzione di materiale pedopornografico, come inizialmente contestato dall'accusa, ma per tentata interferenza illecita nella vita privata. Così ha deciso il gup del tribunale di Brescia davanti al quale- assente in aula - è stato processato per una vicenda relativa a fine 2023.