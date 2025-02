Ilgiorno.it - Filippo Gorini: "Beethoven e i giovani. Con la musica raggiungo il loro cuore"

Leggi su Ilgiorno.it

Al suo immane talentoaggiunge un pensiero originale e profondo, alla grandeil suo coraggio. Il pianista è a Vienna dove resterà ancora alcune settimane per un progetto che cambia il mercato concertistico: "Non suono solo nei teatri ma porto laclassica nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle mense per i poveri. Un viaggio intorno al mondo". Nato a Carate Brianza 29 anni fa l’artista si esibirà per l’80esima Stagione dell’Orchestra I Pomeriggili al Teatro Dal Verme domani alle 20 e sabato alle 17. Sul podio James Feddeck. In programma“Concerto n.3; Schubert “Sinfonia n. 4 in - Tragica”. Maestro, com’è andata questa prima settima viennese? "Con la stessa serietà con cui affronto un concerto importante mi sono esibito in cinque incontri con gli studenti suonando