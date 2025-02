Quotidiano.net - Fieg e Una insieme per dare valore all’informazione di qualità

Leggi su Quotidiano.net

Si è tenuto lunedì a Milano l’incontro fra il presidente della, Andrea Riffeser Monti, e il presidente di Una, Davide Arduini, per una intesa finalizzata alla valorizzazione dell’informazione di. Il presidente della, Andrea Riffeser Monti, premesso che: "una rappresentazione parziale dei dati delle testate giornalistiche basata solo sulle vendite delle copie e sui lettori può generare una percezione errata del settore, e che i siti collegati alle testate cartacee quotidiane e periodiche hanno oltre 24 milioni di utenti unici e che la domanda di informazione dinegli ultimi anni non è diminuita ma aumentata" ha poi sottolineato che: "le testate giornalistiche si contraddistinguono per essere l’unico mezzo di comunicazione che, al netto delle inserzioni pubblicitarie, offre contenuti interamente dedicati; la credibilità, l’attendibilità e l’autorevolezza della stampa si trasferisce sulla comunicazione e sulla pubblicità che veicola, rendendola di grande efficacia".