Fidanza | L’iniziativa di Macron un fallimento il decisionismo di Trump non si affronta con la spocchia

“Il fatto cheabbia dovuto convocare in fretta e furia un vertice bis con tutti gli esclusi dal primo incontro la dice lunga suldell’operazione”. Lo ha detto l’europarlamentare di FdI Carlo, vicepresidente dei Conservatori europei, intervistato da la Stampa.“La verità è che per soddisfare il proprio ego,ha umiliato le nazioni più esposte alla pressione russa e certificato l’assenza di una posizione europea unitaria. Un assist perfetto proprio per chi sostiene l’inutilità di avere l’Europa al tavolo. Di fronte a questo harakiri la sinistra attacca la Meloni che cercava di evitarlo. Surreale”, sottolinea. Secondo l’esponente di FdI “invece di reagire conaldi, l’Europa deve riscoprire radici, valori, identità”. Per“l’Europa oggi non avrebbe la capacità militare per garantire da sola la sicurezza di lungo periodo dell’Ucraina.