Quifinanza.it - Fibercop (rete Telecom) ha già un buco nell’Ebitda. Ma la società smentisce

Guai in vista per, lanata dallo scorporo dellaItalia, rilevata per 22 miliardi di euro da una cordata di investitori che comprende CDP (MEF), il fondo statunitense Kkr ed altri investitori internazionali. A neanche un anno dalla sua nascita già sarebbe emerso unnel budget del 2025.A fine mese è in calendario il CdA della, per l’approvazione dei risultati 2024 ed il budget 2025 e quest’ultimo, stando alle indiscrezioni del Financial Times, avrebbe deluso gli azionisti di riferimento ed avrebbe provocato uno scontro con il management.Lo scontro di KKR con il managementSecondo quanto riferisce il Ft, il fondo americano Kkr si sarebbe “scontrato con il management” di, a causa di un “” di 449 milioni di euro emerso a livello di EBITDA, che rischierebbe di “far fallire i suoi piani” per ladiunicazioni acquistata l’anno scorso.