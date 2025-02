Ilgiornale.it - FiberCop, Kkr preoccupata per la redditività sotto le attese

Secondo il Financial Times, gli utili operativi 2025 saranno inferiori di 449 milioni rispetto alle stime. La replica: “Le proiezioni per il 2024 e il budget 2025 sono in linea con il piano pluriennale approvato da tutti gli azionisti”. Smentiti i presunti contrasti tra i soci