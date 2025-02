Fiammetta Borsellino agli studenti di una scuola a Palermo | Sin da piccoli si può scegliere da che parte stare

Leggi su Orizzontescuola.it

"Sin dasi puòda che, e soprattutto anche quando si raggiungono livelli di notorietà, non bisogna mai perdere di vista quei valori di umiltà e semplicità." Sono le parole confortanti di, la più piccola dei tre figli del giudice Paolo, ucciso dalla mafia a, il 19 luglio del '92, sotto l'abitazione della madre in via D'Amelio. Parole di speranza, senso di vivere, equilibrio, e umiltà, accolte con senso di riverenza e di rispetto, e al tempo stesso con grande naturalezza dall'auditorium con circa 400 ragazzi e ragazze dellasuperiore "Ernesto Ascione" nel quartiere Borgo Nuovo a, dove ad accoglierla insieme alla dirigente scolastica, ci sono docenti, e il personale Ata, seppur libero dal proprio servizio.