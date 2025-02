Fiamme in casa, morta 89enne a Roma

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.36 Una donna di 89 anni ènella notte a, per l'incendio divampato nel suo appartamento, all'ultimo piano di un palazzo nel quartiere Monteverde. Gravemente intossicata la figlia, che i vigili del fuoco intervenuti per domare lehanno trovato già fuori dall' edificio. L'anziana è stata trovata giànell'appartamente, dove l'incendio si era ormai diffuso in tutte le stanze.