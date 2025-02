Lanazione.it - Festival del libro, Marchioni, Recchia, Trincia e tanti altri autori a Bibbiena

Arezzo, 19 febbraio 2025 –delIncontri con gli, seminari, formazione per docenti, laboratori per ragazzi e una mostra di 8 mila libri al CIFA con oltre 5 mila titoli. Ildeldiquest’anno è un’esplosione di novità e di personaggi di grande spessore conosciuti dal grande pubblico e sul grande schermo. Da Vinicio, “Il Freddo” di Romanzo Criminale, alla sua prima impresa letteraria, passando da Roberta(1° marzo) che con Tutta la vita che resta, in poche settimane dall’uscita nelle librerie è già in tutte le classifiche che contano e tradotto in quindici paesi europei.aprirà ilin anteprima a Soci al Berrettarossa prima di tuffarsi in una nuova avventura cinematografica il 21 febbraio, Pablolo chiuderà il 19 marzo.