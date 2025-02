Movieplayer.it - Festival CinemAmbiente 2025: le nuove date e le prime anticipazioni

Lenovità sulla nuova edizione, la ventottesima, della manifestazione torinese dedicata alle opere cinematografiche a tematica ambientale. Annunciate ledella 28° edizione del, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema e diretto da Lia Furxhi, che si svolgerà a Torino da giovedì 5 giugno, Giornata mondiale dell'Ambiente, a martedì 10 giugno. Confermate le due sezioni competitive ? Concorso internazionale Documentari e Concorso internazionale Cortometraggi ? cui si affiancheranno le sezioni non competitive Made in Italy, vetrina della miglior produzione documentaristica nazionale dell'ultimo anno, e Panorama, che presenterà film in arrivo da diverse parti del mondo, suddivisi quest'anno in microaree tematiche. Il bando di concorso, dedicato a film a tematica ambientale prodotti dopo il 1° .