Ferrari Hamilton e le prime parole in italiano | Sono emozionato sto imparando

Lewisparla in. Il nuovo pilota, che si è presentato ufficialmente insieme alla nuova SF-25 nell’evento di Londra (leggi qui), si è mostratoai canali ufficiali della scuderia. A meno di un mese dall’inizio del Mondiale di Formula 1, al via nel weekend del 16 marzo in Australia,ha pronunciato le suein, mostrando già una buona fluidità, seppur con un vocabolario limitato.“Voglio provare una cosa”, ha detto con un sorriso Sir Lewis, prima di iniziare a parlare in: “felice di iniziare questa nuova avventura con voi, in”. “molto”, ha dichiarato prima di mettersi a ridere e concludere in inglese: “Stopiano piano”. Un video che è diventato subito virale e ha toccato il cuore dei tifosi della Rossa, che non vedono l’ora di vederlo in pista.