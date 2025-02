Lettera43.it - Ferrari, Charles Leclerc in pista a Fiorano con la nuova SF-25

Marea rossa aper i primi giri indellaSF-25, lavettura del Cavallino per il Mondiale di F1 2025. Dopo la presentazione nello show alla O2 Arena di Londra,ha guidato per la prima volta la monoposto con cui andrà a caccia di un titolo piloti che manca a Maranello ormai dal 2007. Centinaia i tifosi presenti all’esterno del circuito, con la speranza di catturare con gli smartphone alcuni filmati della macchina e ascoltarne il rombo. Sul posto anche il team principal Frederick Vasseur, che ha seguito i test a bordo di un elicottero, e il presidente John Elkann. Nel pomeriggio sarà il turno di Lewis Hamilton per il suo esordio ufficiale in rosso. L’inizio dellastagione di Formula 1 è fissato per il 16 marzo con il Gp d’Australia a Melbourne dove ripartirà la caccia a Max Verstappen, campione del mondo piloti, e alla McLaren, vincitrice del titolo costruttori.