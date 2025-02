Ferrara scontro tra auto e bus di studenti | morta donna ferita ragazza incinta

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –tra unbus, pieno di, e un’oggi aunauna. “Purtroppo oggi si è verificato un tragico incidente in via Copparo, poco prima della rotatoria con via Raffanello, tra Boara e Corlo” scrive il sindaco Alan Fabbri sui social, facendo le condoglianze alla “famiglia della vittima”. A morire è stata, infatti, “la conducente dell’, unadi 36 anni”. Secondo una prima ricostruzione, aggiunge il primo cittadino, “sembra che l’bus abbia sbandato per evitare la collisione con l’, finendo poi in un fosso e inclinandosi su un fianco. Diversihanno riportato contusioni e lievi ferite. Sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti”. “Tra i feriti unadel 1998,, anch’essa soccorsa – si legge nel post -.