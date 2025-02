Lapresse.it - Ferrara, scontro auto-bus studenti: morta conducente vettura. Feriti sull’altro mezzo

Leggi su Lapresse.it

Unbus di linea, carico didi ritorno da scuola, e un’sono stati coinvolti in un violento. Ladell’, una donna di 36 anni, è purtroppo deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Lo rende noto il sindaco diAlan Fabbri. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’bus abbia sbandato per evitare la collisione con l’, finendo poi in un fosso e inclinandosi su un fianco. Diversihanno riportato contusioni e ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’bus abbia sbandato per evitare la collisione con l’, finendo poi in un fosso e inclinandosi su un fianco.Tra iuna ragazza incintaTra i, una ragazza del 1998, incinta, è stata anch’essa soccorsa, ma al momento si apprende che il bambino non sarebbe in pericolo di vita.