Ferrara, schianto tra un'auto e un autobus pieno di studenti: morta una donna, ci sono feriti

Un terribilesi è verificato atrae un bus di linea a bordo del quale c’erano molti. La collisione ha provocato la morte dellache era alla guida dell’auto e cianche dei, ma fortunatamente in modo lieve.La ricostruzione delloLa notizia è stata diffusa dal sindaco di, Alan Fabbri, che ha anche fornito una parziale ricostruzione di quanto successo. Lotra i due mezzi si è verificato verso le 13:30 di oggi, mercoledì 19 febbraio, in via Copparo. Sembra che chi era alla guida dell’di linea, per evitare uno scontro frontale con l’auto, avrebbe sterzato bruscamente perdendo il controllo del mezzo e finendo in un fossato. Nello scontro la36enne che guidava l’auto ha purtroppo perso la vita, mentre 6e anche unaincintarimasti, ma in maniera lieve.