Fermato con una testa di coccodrillo stimolanti dell’erezione e coltelli in valigia | la scoperta choc in aeroporto

Contenuto decisamente bizzarro quello di unaispezionata lo scorso 14 dicembre all’di Zurigo. Un uomo svizzero era infatti tornato dalla Thailandia con souvenir poco convenzionali. Come riporta Rsi.ch, i funzionari doganali hanno trovato nel suo bagaglio ladi undi una specie protetta, il “crocodylus siamensis”, priva delle autorizzazioni necessarie.L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), in una nota pubblicata martedì, fa sapere inoltre che il viaggiatore portava con sé inpure “” in quantitativi superiori al limite concesso, due orologi contraffatti – che su richiesta del proprietario del marchio sono stati distrutti – e cinque, due dei quali non rispettavano la legge sulle armi. Sequestrati ladie gli afrodisiaci, mentre il viaggiatore e isono stati consegnati alla polizia cantonale zurighese.