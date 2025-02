Ilrestodelcarlino.it - Fermana: c’è il confronto tra squadra, Brini e club

E’ stato un martedì di ritorno in campo per ladopo la batosta contro il Notaresco: morale decisamente basso, testimoniato anche dalla scelta del silenzio stampa. Ed era nell’aria anche che sarebbe stato necessario unfaccia a faccia tra dirigenza, mister e. Questo è puntualmente avvenuto ieri alla ripresa degli allenamenti con undiretto ma anche tranquillo in cui alcune fibrillazioni sembrano essere rientrate. Come ad esempio un certo scoramento da parte di mistercui evidentemente l’atteggiamento dellanon era affatto piaciuto. Ma lui dei messaggi chiari li aveva mandati anche a Isernia. E laè chiaro che non può assolutamente permettersi di abbassare il livello dell’agonismo e della voglia, armi che da sempre sono state protagoniste nel dna canarino.