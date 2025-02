Fanpage.it - Fenu (M5s) smentisce Meloni: “Evasione fiscale aumenta, molti non pagano tasse e aspettano rottamazioni”

Emiliano, deputato del M5s in commissione Finanze, ha risposto alle domande di Fanpage.it e smentito le parole di Giorgia, che ieri ha dato al governo il merito per un risultato "record" nella lotta all'evasione. In realtà i numeri mostrano che l'evasioneè cresciuta, toccando livelli mai visti prima. E le politiche dell'esecutivo peggiorano la situazione.