Fenomeno sempre più frequente

(askanews) – Più di 150 delfini si sono spiaggiati su una spiaggia dell’isola australiana della Tasmania, secondo i responsabili della protezione ambientale, che hanno denunciato la morte di diverse decine di loro mercoledì. Leggi anche › Maltrattamenti sugli animali, come fare denuncia agli Sportelli Lav: da Bari a Bergamo Questi cetacei si sono arenati nel giro di 48 ore nei pressi di Arthur River, una comunità scarsamente popolata nel nord-ovest della Tasmania, un’isola a sud-est dell’Australia.L’operazione di salvataggio “è complessa a causa dell’inaccessibilità del sito, delle condizioni dell’oceano e della difficoltà di trasportare attrezzature specializzate in questa località remota”, ha spiegato il dipartimento in un comunicato stampa.