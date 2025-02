.com - Fedez, sold out e seconda data al Forum d’Assago

In poche ore il concerto evento dialè andatoout, aperta unaper il ritorno dal vivo del rapperIl ritorno disul palco dell’Unipoldi Assago si fa ancora più grande! Dopo ilout in pochissime ore delladel 19 settembre 2025, viene annunciata a grande richiesta unaimperdibile: il 20 settembre 2025. I biglietti sono in vendita su www.vivoconcerti.com. Dopo aver conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo 2025 con Battito (quarto posto in classifica) e un’interpretazione intensa di Bella stronza in duetto con Marco Masini (terzo posto nella serata delle cover),è pronto a tornare dal vivo con un appuntamento speciale. L’artista celebrerà i dieci anni dal suo primo concerto all’Unipolcon due show esclusivi.