Thesocialpost.it - Fedez, il concerto subito sold out e la nuova data: “Non pensavo di tornarci così presto”

Leggi su Thesocialpost.it

faout al Forum di Assago e annuncia una secondaIl ritorno disul palco dopo sei anni è stato accolto con grande entusiasmo dai fan. La primadelal Forum di Assago, prevista per il 19 settembre 2025, ha registrato il tutto esaurito in poche ore, spingendo il rapper milanese ad annunciare una secondaper il giorno successivo, il 20 settembre.Il ritorno live di, reduce dal quarto posto al Festival di Sanremo 2025 con il brano Battito, ha condiviso la sua emozione per il ritorno ai live con un messaggio sui social: “È dal lontano 2019 che non faccio un mio. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo”.