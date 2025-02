Fedez a Sanremo parla la sua mental coach | Un mese e mezzo di lavoro e una squadra intera per arrivare così sul palco

Leggi su Open.online

«La sua più grande vittoria è stata riuscire a calcare quelscenico nonostante tutto, avere il coraggio di affrontare i propri demoni, riconoscere le proprie fragilità e cominciare a volersi bene senza aspettare che sia il mondo esterno a farlo. Ritrovare ciò che veramente lo rende felice: la sua musica», Nicoletta Romanazzi,tra le più richieste sul mercato,con un certo orgoglio delsvolto conin occasione della sua partecipazione al Festival di. Non ha torto: Federico Leonardo Lucia,all’anagrafe, ha fatto un’ottima figura non solo grazie a Battito, che si è rivelato uno dei brani più interessanti della playlist architettata da Conti, ma anche perché l’ha interpretato in maniera assai convincente e coinvolgente. Una cosa sulla quale non tutti contavano considerando cheè stato in qualche modo azzoppato in questa difficile corsa dalle rivelazioni alla vigilia di Fabrizio Corona, persona alla quale, secondo quanto raccontato nel podcast Pezzi, avrebbe erroneamente raccontato fatti della propria vita privata.