Federico Seneca e la Signora dei Baci | una storia di genio e dolcezza tutta fanese

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 19 febbraio 2025 - Cosa hanno in comune un cioccolatino avvolto in un biglietto d'amore e undella pubblicità nato a Fano? La risposta è nel libro “Ladei”, che verrà presentato venerdì 21 febbraio alle ore 21 nella Sala della Comunità don Paolo Tonucci al Vallato. Un appuntamento culturale che mescola passione,e creatività, proprio come iPerugina, nati dall'intuizione di Luisa Spagnoli e resi immortali dalla matita di.L'autrice del libro, Maria Letizia Putti, dialogherà con Bernardino, figlio di, in una serata che promette di svelare il dietro le quinte di una delle storie più affascinanti dell'imprenditoria italiana. Ad arricchire l'incontro, gli interventi di Alberto Santorelli, assessore al Turismo e Grandi Eventi, Valentina Bernardini, presidente dell'Ente Carnevalesca, e Luciano Cecchini, consigliere comunale ed ex presidente dell'Ente Carnevalesca.