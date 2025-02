Ilfattoquotidiano.it - Federica Pellegrini concorda con la Wada sul caso Sinner: “Gli atleti sono responsabili delle azioni del loro team”

“Quello che è successo è stato un problema di protocollo. Secondo me, Jannik non ha voluto in nessunprenderescorciatoie, questo è quello che penso da atleta e non. Però, è anche vero che la storia ci rende un po‘tutti anche per quello che fa il nostrosu di noi”. Con queste parole l’Ambassadors dell’Hospitality di Milano-Cortina, a margine della presentazione dei pacchetti dei Giochi Olimpici invernali di On Location a Milano, ha commentato l’accordo stipulato tra Jannike la(Agenzia mondiale antidoping) a proposito delClostebol che ha portato allo stop forzato dell’altoatesino per 3 mesi.“Se un atleta, in qualsiasi altro sport, è stato trovato positivo a qualche sostanza, la negligenza è assolutamente comune, purtroppo.