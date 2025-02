Ilrestodelcarlino.it - FdI: "Troppi autisti aggrediti sui bus, va garantita maggiore sicurezza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cresce la preoccupazione per lasugli autobus Start Romagna, dopo l’ultimo episodio di violenza avvenuto l’11 gennaio scorso. A sollevare la questione in consiglio comunale è il consigliere Nicholas Pellegrini (Fratelli d’Italia), che ha presentato un’interpellanza alla giunta. Il fatto risale al viaggio della linea 92, sulla tratta Forlì-Cesena, quando un’autista è stata aggredita verbalmente e fisicamente da un uomo poi fuggito. L’autista ha dovuto ricorrere a cure mediche per le ferite riportate, mentre le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare l’aggressore. Secondo Pellegrini, episodi di questo tipo non sono più rari nemmeno nella città di Cesena. La tensione tra gliha portato alla convocazione di uno sciopero di 24 ore per il 17 gennaio, poi revocato.