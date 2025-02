Sololaroma.it - FCSB-Paok, il pronostico di Europa League: occhio all’Under

La 3 giorni di coppe europee si è presa inevitabilmente la scena. Con la Championsche sta per passare in archivio, domani 20 febbraio passerà sotto la luce dei riflettori l’. In questo freddo giovedì si disputeranno, infatti, tutte le gare di ritorno valide per la fase playoff della Coppa UEFA. Una delle gare più interessanti di questa fase preliminare vedrà contrapposte due possibili sorprese della competizione.Si tratta, ovviamente, del match tra, in programma alle ore 18:45 all’Arena Nationala dopo il 2-1 messo a referto nella sfida d’andata. I rumeni tenteranno di confermare il risultato della prima partita, per guadagnare il pass agli ottavi di finale di fronte al loro pubblico. Per gli ospiti, invece, c’è una vera e propria montagna da scalare, in una trasferta che sarà difficile a livello ambientale e non solo.