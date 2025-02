Cultweb.it - Fate questa cosa coi broccoli mezz’ora prima di cucinarli e saranno ancora più nutrienti

Leggi su Cultweb.it

sono noti per le loro straordinarie proprietà benefiche, in particolare per il loro contenuto di sulforafano, un potente composto con effetti antiossidanti e anticancerogeni. Tuttavia, il modo in cui vengono preparati può influenzare significativamente la quantità disostanza disponibile. Tagliare icirca 30 minutidiè una strategia efficace per massimizzare i benefici nutrizionali. Ecco il motivo.Il sulforafano è un composto che si forma quando la mirosinasi, un enzima naturalmente presente nei, entra in contatto con i glucosinolati, composti chimici presenti nelle cellule vegetali. Questo processo avviene quando il tessuto del broccolo viene danneggiato, ad esempio durante il taglio o la masticazione.su un tagliere (fonte: Unsplash)Diversi studi hanno dimostrato che la mirosinasi è termolabile, il che significa che viene inattivata dal calore.