Fantasticare di giorno aiuta la notte | lo studio che spiega come sognare di più e ricordarsi le esperienze oniriche

Leggi su Open.online

Sono le persone abituate aanche diquelle che si ricordano meglio i sogni fatti durante la. È questa una delle conclusioni principali a cui è giunto unopubblicato sulla rivista Communications Psycholgy, condotto dai ricercatori della scuola Imt Alti Studi Lucca in collaborazione con l’Università di Camerino. «Vagare con la mente didisono attività che coinvolgono probabilmente gli stessi circuiti cerebrali»,Valentina Elce, ricercatrice dell’Imt prima firma dellocitata da Repubblica. Chi più fantastica più sogna«Lo spunto per la ricerca è nato durante la pandemia»,Giulio Bernardi, anche lui tra gli autori. «Molte persone in isolamento riferivano didi più. Ci siamo chiesti perché». Una dellezioni riguarda il momento del sonno in cui sogniamo, ovvero durante i minuti più vicini al risveglio.