Sport.quotidiano.net - Fano calcio, il direttore sportivo Canestrari. "Dobbiamo vincere tutte le partite. Questo club rappresenta la città»

Ilcontinua ad essere in testa al Girone B di Terza Categoria – granata a 48 punti, Real Metauro, secondo a 39 – ma sabato scorso al "Mancini" ha trovato qualche difficoltà a superare un coriaceo Casa33 Pesaro. Con i pesaresi che erano addirittura riusciti a rimontare, arrivando al pareggio. "Si è vero – dice ilRoberto–. Abbiamo sofferto più del previsto contro il Casa33, che come fannole altre squadre contro di noi, ha giocato la partita della vita. Non stiamo vivendo un gran momento di forma e sabato ci mancavano alcune pedine importanti come Guei, Sabattini, Mea e Bianchi, manon deve essere assolutamente una giustificazione, perché tutti i giocatori devono essere pronti, soprattutto quando mancano i titolari. Si poteva quindi fare meglio col Casa33, anche perché noi nongestirlo il campionato, ma ogni partita lacomunque giocare.