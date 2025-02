Biccy.it - Famoso giornalista massacra Olly e la sua vittoria: “Non vale nulla”

Se sui social qualcuno ha alzato un polverone per due domande “scomode” e qualche osservazione pungente di Davide Maggio, non oso pensare cosa potranno fare adesso che unde Il Fatto Quotidiano ha letteralmenteto ladi. Andrea Scanzi ha pubblicato una diretta nella quale ha commentato tutte le 29 canzoni del Festival di Sanremo 2025. Quando è arrivato il momento di, Scanzi c’è andato giù pesantissimo dicendo che il cantante artisticamentemeno die che il suo trionfo è l’emblema del declino del nostro paese. Per Andrea Scanzi a vincere doveva essere Giorgia (e su questo ha ragione): “La vincitrice più giusta era Giorgia, però mi ha convinto anche Fedez, anche se a lui ho preferito Lucio Corsi e Brunori”.Aiuto pic.twitter.com/gCh8r1RfAF— (@ItzDuivel) February 16, 2025Scanzi, ildemoliscee la suaa Sanremo.