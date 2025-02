Donnapop.it - Famoso cantante di Sanremo finisce nella bufera: ecco cosa ha sponsorizzato e perché è scoppiata la polemica

Leggi su Donnapop.it

Unvisto sul palco del Festival diè stato investito da un’aspra: di chi stiamo parlando? Eè successo?Protagonista di questa orribile storia è Rosa Chemical, che quest’anno non ha presenziato al Teatro Ariston, ma in passato sì. Il– che durante2023 aveva scatenato laper il suo bacio a Fedez in diretta – torna a imporsi nel mondo della cronaca per un fatto gravissimo.Di recente, ilha prestato il volto all’ospedale San Raffaele di Milano per sponsorizzare un esame molto costoso.story in questione, ovviamente, l’artista visto anon ha specificato il prezzo del trattamento, ma in tanti – indagando e nemmeno tanto a fondo – hanno scoperto tutto!visto aNelle sue storie di Instagram, Rosa Chemical ha scritto: “Sono stato al San Raffaele per un check-up che voglio consigliarvi.