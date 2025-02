Agi.it - Falso in bilancio nei conti del Napoli, chiesto il processo per De Laurentiis

Leggi su Agi.it

AGI -inper le annate 2019, 2020 e 2021: con queste accuse la Procura di Roma hail rinvio a giudizio per il presidente del, Aurelio De, per il suo braccio destro Andrea Chiavelli e per lo stesso club calcistico azzurro. Al centro dell'inchiesta dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano ci sono presunte plusvalenze relative all'acquisto nel 2019 del difensore greco Kostas Manolas dalla Roma e nel 2020 dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen dal club francese del Lille. Gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, che assistono De Laurentis e la S.S.C., dichiarano che "i propri assistiti sono assolutamente estranei alle contestazioni, mosse dalla Procura della Repubblica di Roma, relative ad irregolarità di natura bilancistica risalenti agli anni 2019-2021".