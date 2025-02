Ilfattoquotidiano.it - Falso in bilancio e plusvalenze, il Napoli rischia una penalizzazione: la procedura prevista e le tempistiche

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una domanda sorge spontanea: data la richiesta di rinvio a giudizio per De Laurentiis perin, cosailda un punto di vista sportivo? Al centro del procedimento ci sono le presuntefittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e nell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. In termini di giustizia sportiva, ad aprile 2022 il tribunale federale aveva prosciolto ile De Laurentiis. Il procedimento Figc era stato poi riaperto solo per la Juventus, in seguito agli elementi emersi dall’inchiesta Prisma dei pm di Torino. Il nuovo processo sportivo aveva portato ai 10 punti diper il club bianconero nella stagione di Serie A 2022/23.La certezza è che il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, chiederà ora gli atti alla procura di Roma e potrebbe riceverli in tempi molto brevi.